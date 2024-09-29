Из-за урагана «Джон» в Мексике погибли 22 человека

CentralAsia (CA) - Жители юго-западной части Мексики были эвакуированы из домов, затопленных остатками урагана «Джон», который в течение недели бушевал на побережье Тихого океана.

Как пишет The Guardian, ураган вызвал наводнения и оползни, в результате которых погибли 22 человека.

В Герреро, наиболее пострадавшем штате и одном из беднейших в Мексике, погибли 18 человек. Многие из-за оползней, разрушивших дома. На юге местные СМИ сообщили о трех смертях в Оахаке, а на севере в штате Мичоакан в реке погиб мальчик.

«Джон» усилился до крупного урагана в понедельник, прежде чем ворваться в Герреро. Он рассеялся, затем вновь сформировался вдали от берега и всю оставшуюся неделю скользил по побережью на севере, принося проливные дожди и наводнения.

«Джон» начал рассеиваться в пятницу и больше не считается активным штормом.

Жители, эвакуировавшиеся из затопленных районов на лодках и досках для серфинга, обратились к властям за поддержкой, поскольку город, все еще восстанавливающийся после разрушительного шторма 2023 года, столкнулся со второй катастрофой менее чем за год.

В октябре прошлого года ураган Отис обрушился на Акапулько как шторм категории 5, который быстро усилился у побережья, в результате чего погибло более 50 человек и был нанесен ущерб на миллиарды долларов. Но количество осадков, выпавших во время урагана Джон, почти в три раза больше осадков, выпавших во время урагана Отис.

Метеорологи утверждают, что более высокая температура океана подпитывает ураганы, позволяя им быстрее набирать силу и оставляя прибрежным сообществам меньше времени на подготовку к их удару.