Казахстан закупил 1,8 млн доз вакцин от коклюша для детей

CentralAsia (KZ) - Казахстан закупил 1,8 млн доз вакцин от коклюша для детей, сообщает inform.kz.

В Министерстве здравоохранения РК заявляют, что единственным надежным и эффективным способом защиты от коклюша является вакцинация. В настоящее время в Казахстане привито более 149,4 тысяч детей по программе иммунизации. Плановая вакцинация детей от коклюша еще продолжается.

В соответствии с постановлением правительства РК вакцинация против коклюша проводится детям до 7 лет. Для обеспечения иммунизации в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) закупаются 3 вида вакцин — Гексаксим, Пентаксим, АбКДС.

На 2024 год закуплено более 700 000 доз вакцины Гексаксим. За 8 месяцев этого года привито 437 тысяч детей:

- первую дозу получили 222 тысячи детей до 1 года,

- вторую дозу получили 215 тысяч детей до 1 года.

Другой вакцины от коклюша — Пентаксим — на 2024 год закупили более 760 тысяч доз. За 8 месяцев 2024 года ею вакцинировали 435 тысяч детей до 2-х лет:

- первую дозу получили — 215 тысяч детей до 1 года,

- вторую дозу получили — 220 тысяч детей до 2-х лет.

Также на 2024 год Министерством здравоохранения было закуплено более 360 тысяч доз вакцины АбКДС для детей 6-7 лет. За период с января по август этого года этой вакциной привито 213 тысяч детей в Казахстане.

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