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Представители стран СНГ обсудили меры по недопущению распространения оспы обезьян
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Как сообщает исполнительный комитет СНГ, 26 сентября состоялось заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств – участников СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней.

Эксперты от Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана подвели итоги взаимодействия в текущем году, отметив при этом, что одним из важных результатов стало проведение совместных экспедиций по мониторингу природных очагов чумы и других инфекционных болезней в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. В рамках взаимопомощи российской стороной оказана консультативно-методическая и практическая помощь в мониторинге за холерой на трансграничной территории Таджикистана с Афганистаном.

В этом году в России прошли III Международные учения мобильных лабораторий. Специалисты обменяются опытом противоэпидемической работы и навыками совместного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий.

В целях создания единого информационного эпидемиологического пространства Координационным советом ежеквартально проводится сбор информации по особо опасным инфекциям в странах Содружества. Систематический мониторинг позволяет проводить анализ эпидемиологической ситуации и прогнозировать ее тенденции.

Представители стран Содружества поделились опытом о предпринимаемых мерах по недопущению распространения оспы обезьян на территории государства, отметив, что благодаря этому ситуация в регионе остается спокойной и стабильной.

14 августа 2024 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией международного значения.

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