Новые санатории и грязелечебницы появятся в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане решили развивать оздоровительный туризм, для этого в стране построят новые санатории и грязелечебницы. Здравницы откроются в регионах с подходящими условиями. Об этом сообщается на интернет-портале СНГ.

Оздоровительные курорты и санатории будут строиться в Узбекистане, постановление об активном развитии в Узбекистане медицинского и оздоровительного туризма подписал президент Шавкат Мирзиеев.

В стране будет создан бренд медицинского туризма «Авиценна», появится кластер медицинского туризма. Будут открыты санатории-гостиницы различных категорий «звездности», появятся новые курорты: их откроют в гора х и районах, где есть термальные источники или лечебные грязи.

К началу весны 2025 года в Узбекистане создадут единый реестр медицинских и оздоровительных учреждений на нескольких языках.