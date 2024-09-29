Госдума рассмотрит пять проектов об ужесточении миграционной политики

CentralAsia (CA) - С 1 октября Госдума приступит к рассмотрению пяти законопроектов в сфере миграционной политики, пишет РБК со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Инициативы поддерживают большинство депутатов, заявил он.

Речь идет о законопроектах, которые предполагают:

- признание отягчающим обстоятельством совершение преступления лицом, которое пребывает на территории России нелегально;

- признание организации незаконной миграции особо тяжким преступлением;

- введение мер повышенной ответственности за преступления, связанные с поддельными документами, фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан;

- введение внесудебной блокировки интернет-ресурсов, на которых публикуются предложения о предоставлении мигрантам незаконных услуг и поддельных документов;

- полный запрет на прием экзаменов у мигрантов для «посреднических организаций».

«Все озвученные выше инициативы должны способствовать наведению порядка в сфере миграционной политики», — подчеркнул Володин.

Ранее он сообщил о 34 законопроектах по теме миграции, которые находятся на рассмотрении Госдумы. Председатель ведомства отметил, что всего в 2024 году приняли шесть законов, которые регулируют эту сферу.

Власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики весной 2024 года. Поводом для этого стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек.