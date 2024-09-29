Будущий премьер Японии решил в октябре распустить нижнюю палату парламента, - СМИ

CentralAsia (CA) - Новый лидер правящей партии Японии Сигэру Исиба, который станет следующим премьер-министром, принял решение распустить Палату представителей в октябре для проведения внеочередных выборов. Об этом пишет Kyodo.

В этом случае всеобщие выборы могут состояться 27 октября, хотя также возможно, что они состоятся 10 ноября.

Тем временем Исиба ускорил отбор новых руководителей Либерально-демократической партии и членов своего будущего правительства, рассматривая возможность назначения бывшего министра обороны Такеши Ивая на пост министра иностранных дел, сообщили источники издания.

Ивая был министром обороны в правительстве покойного премьер-министра Синдзо Абэ.

Источники сообщили, что Исиба также планирует передать пост государственного министра, отвечающего за содействие восстановлению пострадавших от стихийных бедствий районов, Нобухидэ Минорикаве, который занимал должность исполняющего обязанности председателя комитета по делам парламента от ЛДП.

После победы в гонке за лидерство ЛДП Исиба должен быть назначен премьер-министром Японии во вторник на внеочередной сессии парламента, при этом ЛДП и ее партнер по коалиции, партия Комэйто, контролируют обе палаты парламента.

Среди других претендентов на пост президента от ЛДП ожидается, что Ёсимаса Хаяси останется на посту главного секретаря кабинета министров, а бывший министр здравоохранения Кацунобу Като, скорее всего, будет назначен министром финансов.

Исиба, ранее занимавший пост министра обороны и генерального секретаря ЛДП, завершает формирование нового состава руководителей партии, который будет объявлен в понедельник.

По словам источников, он планирует передать пост главы парламента по делам сельского хозяйства Тетсуши Сакамото.