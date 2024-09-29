В России разработали тяжелый боевой беспилотник «Бердыш»

CentralAsia (CA) - Уралдронзавод разработал тяжелый боевой дрон «Бердыш» для поддержки штурмовых отрядов, способный атаковать противника при помощи огнемета и гранатомета, выполнять минирование территорий, транспортировку грузов и разведку. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Владимир Ткачук.

«Беспилотник «Бердыш» - это модульный дрон, в зависимости от поставленных задач он может применяться для постановки противотанковых и противопехотных мин, сбросить на противника мощный фугас. Также наша разработка сможет наносить огневое поражение из реактивного пехотного огнемета «Шмель» или РПГ-30 «Крюк». Еще он сможет помочь в решении важной задачи по транспортировке грузов для снабжения штурмовых отрядов. Грузоподъемность - 20 кг, дальность полета составляет 25 км», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Уралдронзавод в новой разработке сохраняет принцип, заложенный в основу своего первого FPV-дрона «Упырь» - максимальная эффективность при минимуме затрат.

В данный момент изделие проходит полигонные испытания, добавил гендиректор предприятия.