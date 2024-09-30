Гвардейцы Аляски принимают монгольских военных, укрепляя военное партнерство

CentralAsia (MNG) - 168-е и 176-е крыла Национальной гвардии Аляски принимали девять военнослужащих Вооруженных сил Монголии и Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии для обмена передовым опытом и разработки будущих взаимодействий с Монголией в рамках Программы государственного партнерства Национальной гвардии Аляски с государствами с 17 по 20 сентября 2024 года. Программа государственного партнерства объединяет каждое государство со страной-партнером для расширения международного военного сотрудничества, создания взаимовыгодных отношений, обнаружения сходств и понимания соответствующих культур.

Хотя жители Аляски и Монголии разделены многими милями океана, у этих двух регионов есть много общего, включая холодный климат Арктики, скалистые горы и суровые районы.

«Территория, на которой мы живем, и традиции — это лишь некоторые из наших сходств», — сказал полковник Бен Дойл, командующий 168-м оперативным подразделением. «Методы выживания и воздушные операции были одними из тем. Наше государственное партнерство с Монголией улучшает наши возможности и возможности наших военных партнеров работать вместе, развертывать силы, обучать и учиться друг у друга. Мы с нетерпением ждем более тесного взаимодействия с нашими монгольскими партнерами, поскольку мы продолжаем укреплять друг друга».

Программа государственного партнерства направлена ​​на улучшение взаимодействия и повышение готовности вооруженных сил США и стран-партнеров.

Когда монгольские партнеры посетили 168-е крыло, они поделились своим опытом и узнали о лучших практиках летчиков в области медицинской помощи в боевых действиях, обучения обращению с оружием, технического обслуживания, кибербезопасности и операций по поддержке миссии. Руководители крыла сотрудничали со своими монгольскими партнерами, чтобы обсудить и поделиться эффективными подходами к сохранению и обучению.

«Это дружеские встречи, призванные укрепить наши отношения», — сказала майор Рене Шефферс из 168-го крыла, отдела планирования и программ.

Летчики AKANG и их монгольские партнеры обменялись знаниями о том, как они обучают и обучают военнослужащих арктическим температурам, включая методы выживания и зимнюю одежду. Беседы были сосредоточены на повышении боевых навыков воина и обучении навыкам экспедиции.

В то время как команда проводила перекрестные беседы, чтобы узнать о своих навыках и опыте, они также познакомились друг с другом и своими любимыми праздничными традициями, а также многими другими любимыми занятиями. Визит включал поездку в местный Дом Санты на Северном полюсе, речную прогулку по Чене, чтобы узнать об истории и традициях Аляски, а также о местной еде.

«Очень полезно обмениваться знаниями и опытом для подготовки к будущим учениям», — сказала капитан Элизабет Картер, командир 168-й эскадрильи связи. «Визит был прекрасным, поскольку мы смогли поделиться не только опытом работы, но и традициями».

Целью является укрепление двусторонних отношений, поддержка воздушных операций и технического обслуживания, оказания медицинской помощи и поддержки миссий Монголии и Аляски, а также понимание и обмен возможностями в рамках Программы партнерства штата Аляска.

источник: middleasiannews.com

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