Монголия объявит открытый международный тендер на выбор руководства для угольного гиганта, — bne IntelliNews

CentralAsia (MNG) - Монголия планирует начать открытый международный тендер по отбору управленческой команды для крупной государственной угледобывающей компании Erdenes Tavan Tolgoi (ETT).

ETT владеет большой частью обширного месторождения коксующегося и энергетического угля Таван-Толгой объемом шесть миллиардов тонн, расположенного недалеко от южной границы Монголии с Китаем. Компания оказалась втянутой в огромный коррупционный скандал «угольной мафии», потрясший Монголию в конце 2022 года.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай дал поручение должностным лицам принять меры по инициированию открытого тендера, сообщило 26 сентября официальное государственное монгольское информационное агентство «Монцамэ».

Между тем, как сообщается, Оюун-Эрдэнэ попросил членов кабинета министров улучшить корпоративное управление ETT и увеличить ее прибыль и стоимость.

Для выбора победителя тендера будут привлечены международные консультанты.

Объявление о заявке на ETT появилось на фоне сообщений Bloomberg о том, что китайские сталелитейные заводы скупают так много угля из Монголии, что эта страна вытеснила Австралию с позиции своего основного поставщика.

Когда в 2020 году Пекин и Канберра вступили в дипломатическую ссору, Китай обратился к Монголии за высококалорийным угольным товаром, также известным как металлургический уголь или «метуголь», который используется для производства кокса, необходимого для доменных печей сталелитейных заводов. Даже несмотря на то, что различные трудности в китайско-австралийских отношениях были разрешены, спрос китайских сталелитейных производителей на коксующийся уголь из Монголии оставался высоким, учитывая, что спрос со стороны Индии и других рынков поддерживал высокие цены на этот продукт в Австралии.

Менее дорогой монгольский коксующийся уголь, добываемый в открытых карьерах, доставляется автомобильным или железнодорожным транспортом на северную границу Китая.

«Поставка низкосернистая, низкозольная. Она даже близка к стандарту поставки, требуемому фьючерсными контрактами Даляньской товарной биржи, и поэтому трейдеры могут использовать ее для компенсации коротких позиций», — пишет Bloomberg.

Почти все поставки угля из Монголии идут в Китай, а рекордный экспорт угля в прошлом году в размере 69,6 млн тонн привел к росту ВВП Монголии на 7%.

В этом году Монголия увеличила прогноз экспорта угля до нового рекорда в 78 млн тонн. По оценкам правительства, к 2025 году достижимым будет показатель в 83 млн тонн.

Более 90% экспортных доходов Монголии поступает от минералов, включая медь, в основном продаваемых на китайском рынке. На этой неделе Азиатский банк развития (АБР) пересмотрел свой прогноз ВВП Монголии на 2024 год с 5,5% до 4,1%, причем ключевым фактором пересмотра стал бурно развивающийся экспорт угля.

Погодные условия «дзуд», которые в этом году нанесли большой ущерб сельскохозяйственной отрасли Монголии, унеся жизни миллионов голов скота, означают, что показатели ВВП прошлого года вряд ли будут такими же.

перевод: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения