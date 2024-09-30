Производительность Barloworld растет в Монголии, падает в России

CentralAsia (MNG) - Производительность Barloworld выросла благодаря бизнесу по производству тяжелого оборудования в Монголии

За 11 месяцев, закончившихся 31 августа, операции Barloworld, связанные с тяжелым оборудованием и потребителями, осуществлялись в сложных условиях, однако показатели выросли благодаря расширению транспортной инфраструктуры в Монголии под руководством правительства, а также спросу Китая на минеральные ресурсы страны.

Вчера в торговом заявлении Barloworld говорится, что горнодобывающая промышленность ЮАР находится под «огромным давлением», а возможности для расширения парка ограничены.

В России дочерняя компания группы «Восточная Техника» (ВТ) продолжила сталкиваться с падением выручки из-за санкций и сокращения целевого рынка.

Компания Ingrain начала получать выгоду от плана по реорганизации своих производств крахмала и глюкозы, который был запущен во втором квартале 2024 финансового года.

За 11-месячный период выручка группы снизилась на 7,4% до 37,4 млрд рандов с 40,4 млрд рандов по сравнению с 11 месяцами, закончившимися 31 августа 2023 года. EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) снизилась на 14,3% с 4,9 млрд рандов.

Чистый долг заметно снизился до 3,5 млрд рандов с 6,3 млрд рандов после концентрации усилий на генерации денежных средств и сокращении задолженности.

Выручка Equipment Southern Africa снизилась на 13% до R22,7 млрд, что связано с циклом замены оборудования для горнодобывающей промышленности. Снижение продаж оборудования было обусловлено выручкой от послепродажного обслуживания, которая соответствовала предыдущему периоду. Операционная прибыль от основных торговых операций отстала на 9% от предыдущего периода.

Результаты Bartrac остались на уровне предыдущего периода и составили R185 млн. Твердый портфель заказов снизился с R2,9 млрд до R2,4 млрд.

В Equipment Eurasia выплата вознаграждения в размере 10 млн долларов США за приобретение Barloworld Mongolia состоится 1 сентября 2020 года. Период вознаграждения истек 30 сентября 2024 года.

На выручку ВT повлияли сокращение линеек продукции, ограничения цепочки поставок и режим санкций. ВT привлекла $30 млн в качестве резервов, связанных с устареванием запасов и расходами на реструктуризацию в этот период.

Equipment Eurasia принесла доход в размере $443,2 млн, что на 4,5% выше предыдущего показателя в $424 млн, в основном за счет роста дохода Barloworld Mongolia на 61%. Доход ВT упал на 25% до $207 млн.

Без учета отчислений в Монголию и резервов по «Восточной технике» операционная прибыль Eurasia от основной торговой деятельности составила 89,1 млн долларов США.

Доля продаж основной продукции Barloworld Mongolia в выручке увеличилась с 32% до 46%, в то время как доля продаж на вторичном рынке снизилась до 45% (предыдущий период: 55%) от общей структуры выручки.

Бизнес сгенерировал EBITDA в размере $54,3 млн, что значительно выше, чем $35,5 млн. На консолидированной основе и с учетом положения о выплате дивидендов в Монголии операционная прибыль Barloworld Mongolia от основных торговых операций снизилась до 18,8% и 16,6% соответственно.

Выручка ВT снизилась до $207 млн ​​с $277,3 млн. Без учета резерва ВT показатель EBITDA снизился до $43,1 млн с $56,6 млн.

EBITDA ВT снизилась до $13 млн с $56,6 млн из-за резервов, в то время как операционная прибыль от основной торговой деятельности упала до $9,9 млн с $53,1 млн. Бизнес продолжал торговать выше точки безубыточности и оставался самодостаточным с точки зрения своих потребностей в финансировании.

Ранее в этом месяце компания Barloworld заявила, что начала расследование возможных нарушений экспортного контроля в ВT и привлекла независимые фирмы для проведения этого расследования от своего имени.

Ingrain сгенерировал доход в размере R6b. Южноафриканский потребитель остался без денег, поскольку преобладал высокий уровень безработицы. Общие объемы продаж снизились на 2,5%. Сектор безалкогольных напитков, включая распылительную сушку, показал приятный рост.

Региональный экспорт в южную часть Африки вырос хорошо, что компенсировалось снижением объемов на рынках Глубоководья из-за ограничений в цепочке поставок в результате продолжающегося конфликта в Красном море. EBITDA, составившая 704 млн рандов, снизилась на 4,1% по сравнению с предыдущим периодом.

источник: middleasiannews.com

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