Монгольская женщина покорила вершину Гималаев после операции по удалению рака груди

CentralAsia (MNG) - Она стала первой монгольской женщиной, покорившей 8163-метровую гору Манаслу в Гималаях после сложной операции по удалению рака груди.

Первая монгольская женщина успешно поднялась на 8163-метровый пик Манаслу в Гималаях. БАТХИШИГ Балдорж поднялась на вершину в 05:00 утра 24 сентября и подняла монгольский флаг.

18 мая 2023 года альпинистка и консультант по строительству Батхишиг совершила восхождение на пик Лхоцзе высотой 8516 метров, четвертую по высоте вершину в мире. В то время она еще не зналх, что больна раком. Она поставила себе цель покорить еще одну вершину высотой 8000 метров после восхождения на Лхоцзе.

Однако ее здоровье не улучшилось, и в октябре 2023 года у нее диагностировали рак молочной железы, и в декабре ей сделали операцию. В июне 2024 года она прошла полное лечение рака и вылечилась.

Альпинистка сказала, что совершила это восхождение, чтобы вдохновить людей, переживших рак, и показать, что люди могут достичь своих целей, если у них есть для этого воля и смелость.

Она отправилась одна из Монголии, а вместе с шерпами «8kexpedition» на гору поднялись 36 альпинистов из Монголии, Америки, Англии, Белоруссии, Румынии, Индии и Непала.

источник: middleasiannews.com

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