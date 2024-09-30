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Монголия примет крупный турнир по PUBG Central Asia

CentralAsia (MNG) -  Международная объединенная команда организует турнир PUBG mobile national championship central asia wildcard в Улан-Баторе 27 октября. Тот факт, что эти соревнования впервые пройдут в Монголии, вызвал большой ажиотаж.

PUBG mobile national championship central asia wildcard — это серия чемпионатов по PUBG Mobile в странах Центральной Азии.

В предварительном раунде турнира сразятся более 1000 лучших команд из 25 стран Центральной Азии с общим призовым фондом в $20 000. За первенство сразятся 16 лучших команд в формате отборочного раунда.

Эти соревнования будут транслироваться в прямом эфире в 6 странах на русском, монгольском и английском языках.

источник: middleasiannews.com

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