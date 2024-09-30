South China Morning Post: Э-коммерция и туризм между Китаем и Монголией создают ажиотаж в крошечном городке в пустыне Гоби

CentralAsia (MNG) - Китайский приграничный город Эрээн-хот стал центром электронной коммерции и туризма с Монголией, чему способствовал круглосуточный грузовой пограничный переход

Благодаря устойчивому спросу на кашемир, сумки, обувь и даже верблюжью шерсть торговля между Китаем и Монголией процветает через оживленный приграничный город на фоне большого объема заказов в сфере электронной коммерции.

Наряду со стратегией Монголии по диверсификации своей экономики для стимулирования роста после пандемии коронавируса, эта страна, не имеющая выхода к морю, также получает поддержку со стороны соседнего туризма.

По данным информационного бюро регионального комитета автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая, количество поездок в обоих направлениях по шоссе Эрээн-хот и через железнодорожные порты выросло на 95 процентов в годовом исчислении и составило 1,75 миллиона в этом году по состоянию на 5 сентября.

За тот же период через те же пункты въезда проехало 442 000 транспортных средств, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Эрээн-хот — город уездного значения, расположенный в пустыне Гоби вдоль обширной границы Китая с Монголией. Он особенно процветает с апреля после того, как в экспериментальном порядке был открыт круглосуточный пограничный переход для грузовых перевозок в рамках усилий по снижению загруженности грузового транспорта в порту, который является крупнейшим сухопутным сообщением на границе Китая и Монголии.

«С точки зрения расстояния Монголия и Китай очень близки. Независимо от цели, это самое большое преимущество», — сказала Сумъяа Чулуунбаатар, внештатный научный сотрудник Института международных исследований Монгольской академии наук.

«Инфраструктура Китая все еще относительно новая и совершенная, а доступность сферы услуг по-прежнему привлекает не только монголов, но и все больше иностранцев».

По данным китайской таможни, экспорт Монголии в Китай за первые семь месяцев года вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 8,138 млрд долларов США.

Поставки из Китая в Монголию за тот же период также выросли на 48,5% до 2,647 млрд долларов США.

«Насколько мне известно, масштабы приграничной экономики скромны и сосредоточены на приграничной торговле и услугах водителям грузовиков, торговцам и туристам», — сказал Сюй Тяньчэнь, старший экономист исследовательской компании Economist Intelligence Unit.

А депутат парламента Монголии Батшугар Энхбаяр призвал сделать круглосуточный пункт пропуска постоянным, а испытательный срок завершить в конце сентября, хотя, по его словам, переговоры еще не проводились.

«Монгольская сторона становится больше из-за горнодобывающих проектов в регионе Гоби, и мы делаем все возможное, чтобы переправа стала более эффективной», — сказал Батшугар.

Батшугар добавил, что в этом году по середину сентября из Китая прибыло около 108 000 туристов, которые рассматривают Эрээн-хот как способ попасть в Монголию на поезде, чтобы исследовать ее «кочевую культуру» и «отдаленность», что составляет 21 процент от всех иностранных туристов.

Сюй добавил, что число китайских туристов, прибывающих в Монголию, выросло примерно на 75 процентов в первой половине года, при этом Эрээн-хот стал крупнейшим пунктом пересечения границы.

В прошлом году валовой внутренний продукт Монголии вырос на 7 процентов по сравнению с предыдущим годом, при этом вклад потребления составил 6,1 процента по сравнению с 6,5 процента в 2022 году.

И несмотря на то, что генеральный директор Hangzhou Intelmind E-commerce Вэй Пэйран вышел на рынок Монголии менее года назад, он стал свидетелем «замечательного» ежемесячного роста благодаря «разнообразному ассортименту продукции, эффективной ценовой стратегии и надежной системе логистики».

Вэй сказал, что он использовал платформу B2B компании Alibaba 1688 для выхода на монгольский рынок. Alibaba является владельцем South China Morning Post.

«Наш подход ориентирован на прямые поставки от китайских поставщиков, оптимизацию логистики с помощью цифровых технологий и доставку товаров по максимально низкой стоимости», — сказал он.

«Монголия представляет собой устойчивый рынок с молодым населением и развитой технологической инфраструктурой, включая надежный доступ в Интернет и платежные системы».

Пограничный переход Эрээн-хот

Сумъяа Чулуунбаатар из Монгольской академии наук добавил, что цифровая трансформация поможет привлечь иностранный бизнес, поскольку «для регистрации новой компании в Монголии больше не требуются бумажные документы».

Вэй также рассчитывает расширить свое присутствие на еще более обширном рынке через Монголию, сотрудничая со странами Центральной Азии, включая Узбекистан.

«Быстрое экономическое развитие Узбекистана с населением более 35 миллионов человек и ежегодным приростом около 1 миллиона человек указывает на значительный потенциал для сбыта китайской продукции», — добавил он.

Опубликованный в сентябре Обзор ООН по электронному правительству показал, что Монголия поднялась на 28 позиций, заняв 46-е место из 193 государств-членов, в Индексе электронного правительства с 2022 года и на 20 позиций, заняв 50-е место, в Индексе электронного участия с 2020 года.

«Результаты последнего исследования ООН по электронному правительству показывают значительный прогресс, достигнутый Монголией за последние два года в цифровизации нашей экономики... и упрощении взаимодействия граждан с правительством», — заявил в официальном заявлении главный секретарь кабинета министров Учрал Ням-Осор.

авторы: Кэнди Вонг и Ральф Дженнингс

перевод: Татар С.Майдар

источник: South China Morning Post

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