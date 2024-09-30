Власти Китая и Монголии назвали ценностями двусторонней дружбы доверие и тесные отношения на высоком уровне

CentralAsia (MNG) - Посольство Китая в Монголии организовало церемонию в честь 75-летия со дня основания Китайской Народной Республики и 75-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами. На торжественный прием было приглашено высшее руководство страны.

Основной целью китайско-монгольской дружбы посол Китая Шэнь Миньцзюань во вступительной речи назвала совместное развитие.

«Новое развитие Китая, безусловно, принесет новые возможности миру. Мы продолжим поддерживать индустриализацию развивающихся стран, оказывать помощь в решении проблем жизнеобеспечения людей, работать вместе ради лучшего будущего.

Оглядываясь назад, можно сказать, что ценностями китайско-монгольской дружбы являются взаимное доверие, тесные отношения на высоком уровне, глубокая дружба между народами, а также понимание и уважение коренных интересов друг друга. Свидетельствами самого очевидного проявления дружбы между Китаем и Монголией можно назвать труд рабочих, приехавших в Монголию на помощь в 1950-х и 1960-х годах, акцию «Чай для овец» во время пандемии, взаимопомощь во время землетрясения в Вэньчуане и белого дзуда в Монголии.

Основная цель китайско-монгольской дружбы – совместное развитие. Мост Мира, который уже знаком монгольскому народу, а также скоростная автомагистраль и центральная станция очистки воды, построенные в рамках инициативы «Центральный пояс и путь», и объем торговли двух стран, который вскоре достигнет 20 миллиардов долларов США, являются развитием и проявлением сотрудничества двух стран ради прогресса и победы на пути развития», – отметила посол.

Выступая на церемонии, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай назвал Монголию и Китай вечными соседями.

«Хотел бы выразить глубокую признательность труженикам всех отраслей двух стран, внесшим вклад в 75-летнюю историю дружественных отношений. За 75 лет с момента основания Китайской Народной Республики страна развивалась семимильными шагами и теперь играет решающую роль в обеспечении мира, стабильности и экономического развития во всем мире.

Быстрое развитие Китая создало возможности и платформу для нового сотрудничества с соседними странами. С 2011 года в нашей стране при финансировании китайских грантов успешно реализованы три проекта на сумму 3,3 млрд долларов США, еще шесть находятся в стадии реализации.

Монголия и Китай – вечные соседи. Наш долг – еще больше укрепить традиционные отношения и определить новый уровень сотрудничества на ближайшие годы. На взаимное доверие и дружеские отношения не должны влиять текущие события международной геополитики, изо дня в день мы будем создавать историю развития образцовых стран-соседей», – определил вектор сотрудничества премьер.

источник: middleasiannews.com

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