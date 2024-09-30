Роботизированная хирургия будет внедрена в Монголии через 15-20 лет

CentralAsia (MNG) - В этом году исполняется 80 лет кафедре хирургии Национального университета медицинских наук. В рамках юбилея 26 сентября была организована Международная научная конференция «MIS2024 Minimally Invasive Surgery».

Это мероприятие, на котором можно услышать опытные советы международных ученых и профессоров о роботизированной хирургии.

В частности, своим опытом приехали и поделились профессора хирургии из Университета Юты, США, профессора роботизированной хирургии из Университета Кюсю, Япония, а также 6 иностранных участников.

«Наша кафедра готовит хирургов со всех уголков Монголии. Во всем мире в этой области стали доминировать роботизированная хирургия и лапароскопическая хирургия. Лапароскопические операции составляют 80-95 процентов всех хирургических вмешательств, выполняемых в нашей стране. Однако роботизированная хирургия так и не была внедрена.

«Отечественным врачам предоставляются базовые знания и информация о методах и концепциях роботизированной хирургии, выполняемых в развитых зарубежных странах. В будущем роботизированное хирургическое лечение в нашей стране станет основой и отправной точкой. Роботизированная хирургия уже внедрена и работает в таких странах, как США, Япония, Корея и Сингапур. Этот тип операции менее вреден для пациента. Роботизированные данные — это высокотехнологичная технология, которая предоставляет врачам трехмерную пространственную информацию и предотвращает ошибки и смертельные случаи.

В будущем этот метод лечения будет внедрен в нашей стране. У всех врачей, работающих в нашем сообществе, мало возможностей поехать за границу и изучить роботизированную хирургию. Поэтому наша кафедра стремится организовать этот вид хирургической подготовки в стране совместно с приглашенными преподавателями посредством этой конференции, организованной в рамках 80-летия.

Во-первых, потребуется как минимум 15-20 лет, чтобы разработать программу обучения, подготовить специалистов и начать лечение. Вероятно, столько же времени потребуется для внедрения роботизированной хирургии» — сказал БААТАРСУРЭН Батмөнх, заведующий кафедрой хирургии Национального университета медицинских наук.

Роботизированная хирургия — хирургия с использованием робота во время операции.

В конце 1980-х годов в Лондоне был разработан PROBOT, который затем использовался для операций на простате. Преимуществами этого робота были его небольшой размер, точность исполнения операции и отсутствие усталости для хирурга.

В 1992 году была внедрена система ROBODOC, которая произвела революцию в ортопедической хирургии, обеспечивая помощь в операциях по замене тазобедренного сустава[4]. ROBODOC был первым хирургическим роботом, одобренным Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Система ROBODOC созданная Integrated Surgical Systems (в тесном сотрудничестве с фирмой IBM) позволила фрезеровать точные фитинги в бедренной кости для замены тазобедренного сустава, что обеспечило замену предыдущего ручного метода вырезания бедренной кости для имплантата.

В начале 1990-х группа разработчиков, включающая специалистов НАСА, создала модель руки-манипулятора, аналога кисти хирурга. Одна из основных задач проекта — дать возможность хирургу почувствовать работу на оперируемом, находясь на удалении от него.

Армия США заинтересованна в сокращении безвозвратных потерь на поле боя за счёт применения хирургических роботических систем в боевых точках, в то время как хирург-оператор находится на удалении от места непосредственных событий и дистанционно, с использованием элементов телемедицины. При финансовой поддержке Армии была разработана система, посредством которой раненный солдат загружался в транспортное средство с роботизированным хирургическим оборудованием, а хирург из мобильного госпиталя, управляя роботической системой, выполнял оперативные вмешательства. Эта система позволяла оказывать высокотехнологичную помощь непосредственно на поле боя, минуя этап эвакуации.

Часть разработчиков этой системы организовали частные предприятия, которые занялись созданием роботических систем для применения в гражданской медицине. В результате этого развития было осуществлено внедрение таких хирургических систем, как Da Vinci и ZEUS. Первая роботизированная операция была проведена в США в Университетском медицинском центре штата Огайо.

С 2004 года три типа операций на сердце выполняются с использованием роботизированных систем хирургии:

устранение дефекта межпредсердной перегородки;

восстановление митрального клапана;

коронарное шунтирование.

Роботизированная хирургия завоевала позиции в торакальной хирургии для патологий средостения, лёгочных патологий и в последнее время сложной хирургии пищевода.

Преимущества роботизированной хирургии

Минимальная болезненность после операции

Снижение риска инфицирования раны

Снижение необходимости переливания крови

Быстрое выздоровление и короткий послеоперационный период

Минимальный риск осложнений, характерных для традиционной хирургии

Улучшенный косметический эффект благодаря отсутствию больших послеоперационных шрамов

Исключение риска заражения хирурга

Операции с помощью робота относятся к малоинвазивной хирургии и могут осуществляться через очень небольшие отверстия (лапароскопический доступ), оставляя лишь небольшие отметины на теле, которые быстро заживают. При этом робот находится под полным контролем хирурга и ассистентов. Риск при оперировании сводится к нулю, а у пациента практически не остается послеоперационных шрамов.

Роботизированная хирургия широко распространяется по всему миру, поскольку использование этой технологии может позволить делать многие операции, которые считались ранее невозможными.

источник: middleasiannews.com

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