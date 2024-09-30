Монголия потеряла три позиции в рейтинге экономических свобод

CentralAsia (MNG) - Проблемы традиционные – права собственности, коррупция и суды.

Монголия опустилась на три позиции в рейтинге экономических свобод, заняв 76-е место среди 176 стран. По сравнению с 2023 годом (73 место) оценка Монголии снизилась на 1.1 пункта и составляет 60.6 балла из 100 возможных, и Монголия занимает 15-е место из 39 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Показатель экономической свободы страны выше, чем в среднем по миру и региону. Согласно Индексу 2024 года, экономика Монголии считается «умеренно свободной». Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Economic Freedom Index 2024 от американского Heritage Foundation.

Предпринимательский сектор Монголии выигрывает от относительно открытого торгового режима, а реформы поддерживают экономическую экспансию и сокращение бедности. Однако коррупция и слабое верховенство закона препятствуют экономическому развитию. Реформы судебной системы и более рационализированная система государственного управления помогут поддержать экономический рост и расширить повышение уровня жизни. Нормативная база развивается медленно. Правила занятости относительно гибкие, но рынку труда не хватает динамизма. Инфляция была нестабильной, и последний доступный показатель составляет немного выше 15 процентов.

В рейтинге Монголия разместилась между Косово и Сан-Томе и Принсипи, занимая 76-е место. В прошлом году Монголия занимала 73-е место в рейтинге с показателем 61.7.

Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom) — это комбинированный показатель и сопровождающий его рейтинг, оценивающий уровень экономической свободы в странах мира. Выпускается американским исследовательским центром «Фонд наследия» (Heritage Foundation) совместно с деловым изданием Wall Street Journal. Эксперты Фонда определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой». Анализ экономической свободы проводится ежегодно, начиная с 1995 года.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения