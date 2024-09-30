В Непале 170 человек погибли в результате наводнения

CentralAsia (CA) - В результате наводнения в Непале погибли 170 человек, еще 42 — числятся пропавшими без вести, сообщило AFP со ссылкой на непальское МВД.

Большинство смертей зафиксировано в столице страны — Катманду. Реки, протекающие через столицу, были переполнены осадками. С 27 сентября в Непале выпало рекордное с 2002 года число осадков — 240 мм.

Представитель МВД Риши Рам Тивари сообщил агентству, что в Катманду затоплены несколько кварталов. Сейчас экстренные службы используют бульдозеры, чтобы расчистить автомагистрали от мусора. На данный момент город полностью отрезан от остальной части Непала.

Как минимум 35 из общего числа погибших находились в транспорте во время оползня, произошедшего на шоссе в южной части Катманду. Около 3 тыс. человек местным властям удалось спасти. В спасательных операциях участвовали более 3 тыс. сотрудников службы безопасности страны, людей перемещали на вертолетах и моторных лодках. В городе сотрудниками Международного комитета Красного Креста (МККК) созданы эвакуационные центры и пункты гуманитарной помощи.