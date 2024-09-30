Федерация баскетбола Монголии реализует проект Ball’In Schools

CentralAsia (MNG) - Монгольская федерация баскетбола провела брифинг для информирования СМИ о мерах поддержки детей, учителей, тренеров и политике Национальной сборной Монголии по баскетболу.
Во время брифинга генеральный секретарь Монгольской федерации баскетбола ТӨГСЖАРГАЛ Самбуу сказал: «Наша федерация осуществляет многоплановые мероприятия на уровне государственной политики. Помимо проведения различных соревнований, мы оказываем поддержку молодежной сборной, командам, преподавателям и тренерам, а также разработали долгосрочный план подготовки молодого поколения спортсменов сборной Монголии. В связи с этим мы запустили проект Ball’In Schools, ориентированный на детей и молодежь. В рамках проекта сформированы национальные команды в трех возрастных категориях: до 20 лет, до 18 лет и до 16 лет. В целях подготовки и поддержки тренеров мы второй год проводим тренинги по присвоению спортивного разряда по баскетболу совместно со специалистами, которые имеют право проводить учебно-тренировочные занятия. Тренерам, успешно прошедшим обучение, будет присвоено звание Федерации баскетбола. Наша федерация подписала двухлетний контракт с греческим специалистами на проведение учебно-тренировочных занятий».
Как отметил Төгсжаргал Самбуу, в рамках сотрудничества с Фондом Международной федерации баскетбола (ФИБА) в программу «Молодые лидеры азиатского баскетбола» вошли двое молодых спортсменов. Кроме того, в сотрудничестве с Международной федерацией баскетбола и Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) молодые монгольские спортсмены на протяжении последних четырех лет принимают участие в программе «Баскетбол без границ в Азии».
Ball’In Schools — это программа, инициированная региональным офисом ФИБА в Азии для оказания всесторонней поддержки национальным федерациям в интеграции и совершенствовании баскетбола в программу физического воспитания (ФВ) в школах по всей стране.
Эта идея возникла в результате выявления следующих проблем во многих странах:
1- Недостаточное присутствие баскетбола в школах
2- Низкое качество баскетбольного образования в школах
3- Недостаточная подготовка тренеров и учителей физкультуры по тренерской работе с молодежью и мини-баскетболом
4- Отсутствие соревнований и турниров среди возрастных групп
5- Недостаточный интерес и осведомленность молодежи в «небаскетбольных» странах в отношении этого вида спорта и национальных сборных
6- Недостаточный или ограниченный доступ к баскетбольной инфраструктуре
Таким образом, Ball’In Schools была разработана как инициатива по преодолению этих проблем таким образом, чтобы она осуществлялась на местном уровне и, следовательно, была эффективной и самодостаточной.
Исследования показали, что чем раньше школьники знакомятся со спортом, тем дольше они, скорее всего, будут играть в эту игру. Следовательно, повышение осведомленности о баскетболе в школах будет способствовать продвижению этого вида спорта, поскольку ученики будут чаще следить за играми, привлекать других людей к игре и делать этот вид спорта более популярным в стране.
источник: middleasiannews.com