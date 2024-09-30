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В США жертвами урагана «Хелен» стали 64 человека

CentralAsia (CA) -  На юге США 64 человека погибли из-за урагана «Хелен», сообщает Associated Press.

Ураган достиг побережья Флориды 27 сентября, после чего двигался на северо-запад, пройдя над Джорджией, Южной и Северной Каролиной и Теннесси. Из-за сильных ливней возникли подтопления и оползни.

Из-за урагана несколько миллионов человек остались без электричества, были затоплены и закрыты десятки дорог. По предварительной оценке, ущерб от урагана может составить 110 миллиардов долларов.

Первоначально урагану был присвоен четвертая из пяти категория по шкале Саффира — Симпсона. Сейчас он ослабел до тропического шторма, ожидается, что 30 сентября погода в регионе придет в норму.

«Хелен» — первый в 2024 году ураган четвертой категории. В 2023 году таких ураганов было два. Их жертвами суммарно стали 14 человек, а материальный ущерб превысил четыре миллиарда долларов.

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