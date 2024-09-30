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Назначен заместитель министра обороны Казахстана
Даурен Косанов
Даурен Косанов

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Даурена Косанова заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК.

54-летний Даурен Косанов ранее с декабря 2022 года занимал должность только главнокомандующего Силами воздушной обороны. До этого был директором Военного института сил воздушной обороны в Актобе, командовал Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны.

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