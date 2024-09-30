В Казахстане живут 423 долгожителя старше 100 лет

CentralAsia (KZ) - В Казахстане живут 423 человека в возрасте от 100 лет, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Самой пожилой казахстанке 114 лет, она живёт в Улытауской области. В Павлодарской области живёт 112-летний аксакал, а одному из жителей Туркестанской области – 110 лет.

Лидер по числу долгожителей – Туркестанская область, 64 жителям которой исполнилось 100 лет. В топ-3 регионов также входят Алматы (48 человек в возрасте от 100 лет) и Алматинская область (38 долгожителей).

1 октября Казахстан вместе с другими членами ООН будет отмечать Международный день пожилых людей.

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