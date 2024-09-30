Президента Польши вызовут в суд из-за оскорбления граждан

Анджей Дуда

CentralAsia (CA) - Президент Польши Анджей Дуда будет вызван в суд после истечения срока президентских полномочий по делу об оскорблении граждан, сообщил польский Центр по мониторингу ксенофобского и расистского поведения (НПО).

Ранее центр подал жалобу на президента в связи с его высказываниями о фильме «Зеленая граница», поднимающем тему миграционного кризиса. В телевизионном эфире Дуда назвал зрителей фильма «свиньями».

О слушаниях по иску центр сообщил в соцсети Facebook. Заседание в Варшавском окружном суде по иску центра к президенту назначено на 24 октября 2025 года на 10:00 по местному времени. Дело будет слушаться публично, каждый желающий сможет подключиться к трансляции из зала суда.

Премьера фильма режиссера Агнешки Холланд «Зеленая граница» состоялась в сентябре 2023 года на Венецианском кинофестивале. Действие фильма происходит на белорусско-польской границе в начале 2020-х годов. Главные герои — беженцы, учительница английского языка из Афганистана и семья сирийцев. Пытаясь проникнуть в страны Евросоюза, они застревают на границе.

В эфире польского телеканала TVP Анджей Дуда раскритиковал фильм, заявив, что он «очерняет польских пограничников». Президент также сказал, что «не удивлен тем, что сотрудники погранслужбы, которые смотрели фильм, использовали фразу: «Только свиньи сидят в кинозале». Вскоре после заявления центр сообщил о подаче иска в отношении президента.