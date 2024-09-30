Израиль впервые атаковал Бейрут, погибли три палестинских лидера

CentralAsia (CA) - Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) сообщил о гибели трех боевиков в результате израильского удара по району Кола в Бейруте. По данным Associatred Press, при ударе по многоквартирному доме в этом районе погиб один человек и 16 пострадали.

Сообщение НФОП приводит Reuters. В материале агентства говорится, что удар по району Кола стал первой атакой Израиля в границах Бейрута, а не в его пригороде. Очевидцы в разговоре с Reuters сообщили, что авиаудар разрушил верхнюю часть многоквартирного дома.

Источник AP утверждает, что при ударе по зданию погиб один человек — член «Исламской группы» («Аль-Джамаа Аль-Исламия» — ливанская группировка, связанная с «Хезболлой»). В материале AP говорится, что после взрыва к поврежденному зданию прибыли несколько машин скорой помощи.

По данным ливанского Минздрава на 29 сентября, за сутки в результате ударов израильских военных погибли 105 человек, еще 359 — были ранены. Атакам подверглись города и деревни на юге Ливана, в Бекаа, Баальбеке-Хермеле и южных пригородах Бейрута. За 12 дней, по сведениям ведомства, в результате атак со стороны Израиля погибли 1030 человек, еще 6,3 тыс. получили ранения.

Израиль 23 сентября объявил о наступательной операции в Ливане. В течение нескольких дней были убиты около 30 лидеров «Хезболлы», включая ее генсека Хасана Насраллу.