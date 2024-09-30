Крайне правые обошли правящую партию на выборах в Австрии

CentralAsia (CA) - Крайне правая Партия свободы Австрии (FPO) победила на парламентских выборах. После подсчета всех бюллетеней она набирает 29,2% голосов и 58 мест в парламенте, передает телеканал ORF.

Правящая правоцентристская Народная партия (OVP) занимает второе место, набрав 26,5% голосов (52 места). Социал-демократическая SPO получила 21% голосов (41 место), либеральная NEOS — 9,0% (17 мест), партия «Зеленые» — 8,0% (15 мест).

Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что его партия проиграла на выборах. «Да, это была гонка на выбывание, и да, мы не заняли первое место. Было заметное движение, и сейчас наша задача — разобраться, почему радикально настроенные люди получают больше голосов, чем мы»,— сказал канцлер.

Как заявил лидер FPO Герберт Кикль, «избиратель занял твердую позицию и сказал, что в стране не должно продолжаться то, что было». В предвыборной программе FPO звучали намерения ужесточить миграционную политику Австрии и добиться отмены европейских санкций в отношении России.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил, что партии должны договориться о создании правительственной коалиции, так как ни одна из сил не преодолела порог в 50% голосов. Он уточнил, что правительство страны подаст прошение об отставке на следующей неделе.