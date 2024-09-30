Инцидент в школе Ташкента: Директора уволили, учительницу оштрафовали

CentralAsia (UZ) - Директор ташкентской школы №188, где 24 сентября учительница избила ученика после просьбы вести урок на русском языке, лишилась занимаемой должности. Выяснилось, что участница инцидента была допущена к преподаванию без оформления документов. Об этом сообщает «Газета.uz».

44-летняя Озода Равшанова официально не работала, с 2014 года периодически выезжала в Россию и Казахстан на заработки. Накануне инцидента она пришла в школу на собеседование на должность замдиректора (завуча). Директор школы отправила ее в качестве стажера вести русский язык и литературу в шестых классах с русским языком обучения.

Урок литературы в 6 «В» классе Равшанова вела на двух языках — на русском и на узбекском. Один из учеников попросил ее вести только урок на русском. Между преподавательницей и школьником возник конфликт, в результате чего мальчик был избит и получил, как установит позже судебно-медицинская экспертиза, легкое телесное повреждение.

Родители школьника позвонили Равшановой, чтобы прояснить ситуацию, но услышали от нее оскорбления. Позже отец предоставил суду запись разговора.

В суд Равшанову доставили из спецприемника, где она отбывает арест из-за нападения на завуча школы №204, где учится ее дочь, и оказания сопротивления сотрудникам органов внутренних дел.

По версии Равшановой, она сообщила шестиклассникам, что будет вести урок на узбекском языке, согласились все, кроме двоих. Им Равшанова пообещала провести урок на русском языке отдельно. Однако один из этих двоих во время урока «что-то говорил против нее и нарушал порядок». Чтобы призвать его к порядку, Равшанова потянула его за ухо. Родители мальчика, позвонив ей, оказывали давление, чем разозлили, и поэтому она их оскорбила, пояснила Равшанова.

Суд признал Равшанову виновной по статьям об оскорблении и умышленном причинении легкого телесного повреждения и по совокупности назначил ей штраф в пользу государства в размере 20 базовых расчетных величин (БРВ), то есть 6,8 млн сумов ($540).

Инцидент в школе №188 получил широкий резонанс после появления в интернете видеозаписи, на которой запечатлен факт избиения школьника. 26 сентября В российском МИД запросили разъяснения у узбекской стороны. В ответ вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кодиров заявил, что было бы правильнее, если бы ведомство «занималось своими внутренними проблемами». По его словам, меры будут приниматься в соответствии с законодательством республики. Затем появилось сообщение, что послу Узбекистана в Москве МИД РФ сделал представление. В тот же день инцидент обсуждался на уровне глав МИД России и Узбекистана: на переговорах в Нью-Йорке Сергей Лавров и Бахтиёр Саидов заявили о необходимости противодействовать проявлениям нетерпимости на межэтнической почве и соблюдать принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга.