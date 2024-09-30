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Переменчивая погода ожидается в Казахстане в начале октября

CentralAsia (KZ) -  1–3 октября погода на территории Казахстана будет переменчивой, сообщает «Казгидромет».

Северо-западный антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду на западе и северо-западе республики. На остальной территории под влиянием атмосферных фронтов пройдут осадки, в горных районах юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, ночью и утром туман.

Резких изменений в температурном фоне синоптики не прогнозируют.

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