Улан-Батор встретил снегом президента тропической страны. ФОТО

CentralAsia (MNG) -

Когда вьетнамский лидер прибыл в аэропорт «Чингисхан», его встретили монгольский снег и министр иностранных дел Монголии г-жа Батцэцэг Батмөнх.

Двухдневный визит То Лама в Монголию продолжает реализацию внешней политики Вьетнама, направленной на независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификацию отношений, а также активную и проактивную международную интеграцию.

В понедельник днем на главной площади Улан-Батора состоялась торжественная церемония приветствия глав государств в соответствии с высшим протоколом для Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президента Вьетнама То Лама, находящегося с государственным визитом в Монголии.

Президент принимающей стороны Хурэлсух Ухнаа приветствовал вьетнамского лидера сразу после остановки его кортежа. Затем они осмотрели строй почетного караула.

Вьетнамский лидер заявил, что он и президент Монголии объявят о повышении уровня двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего партнерства позднее в тот же день, что, как ожидается, откроет новый период сотрудничества в области развития, которое будет более содержательным, эффективным, всеобъемлющим и долгосрочным, ради процветания и счастья их народов.

После того как главы государств отдали дань уважения статуе Великого Чингисхана, Президент То Лам расписался в гостевой книге Государственной палаты.

В своей записи в книге почетных гостей То Лам особо отметил 70-летние отношения между Вьетнамом и Монголией и важные достижения в сотрудничестве.

Вьетнамский лидер заявил, что он и президент Монголии объявят о повышении уровня двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего партнерства позднее в тот же день, что, как ожидается, откроет новый период сотрудничества в области развития, которое будет более содержательным, эффективным, всеобъемлющим и долгосрочным, ради процветания и счастья их народов.

После церемонии приветствия лидеры двух стран отправились на встречу, где проведут переговоры и станут свидетелями подписания ряда документов о сотрудничестве.

Двухдневный визит То Лама в Монголию продолжает реализацию внешней политики Вьетнама, направленной на независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификацию отношений, а также активную и действенную международную интеграцию, установленные на XIII съезде Национальной партии, в соответствии с Постановлением Политбюро № 34 о ряде основных направлений реализации внешней политики, принятых на XIII съезде Национальной партии, и Директивой № 25 Секретариата Центрального Комитета партии об укреплении и повышении позиций многосторонних внешних связей до 2030 года.

Он также направлен на дальнейшее развитие и углубление двустороннего сотрудничества с каждым партнером, подтверждая последовательную политику Вьетнама, направленную на сохранение дружеских отношений с традиционными друзьями.

источник: middleasiannews.com

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