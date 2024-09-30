Число погибших в США из-за урагана «Хелен» увеличилось до 116 человек, около 2 млн человек остались без электричества

CentralAsia (CA) - Обрушившийся на юго-восток США ураган «Хелен» унес жизни как минимум 116 человек.

Так, по данным CBS, 46 человек погибли в Северной Каролине, 27 - в Южной Каролине, не менее 25 - в Джорджии, 13 - во Флориде. В свою очередь CNN отмечает, что четверо погибли в Теннесси, двое - в Вирджинии.

Кроме того, около 600 жителей Северной Каролины пропали без вести.

По последним данным, около 2 млн жителей США остаются без света. Ранее сообщалось об отключении электричества у более 4 млн человек.

Вследствие наводнений и оползней в Северной Каролине перекрыли около 300 автомобильных дорог, в Южной Каролине - около 150 дорог.

Президент США Джо Байден планирует позднее на этой неделе посетить пострадавшие от урагана регионы, передает CNN.

«Хелен» - ураган четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, он достиг региона Биг Бенд на севере Флориды 19 сентября около 23:10 по местному времени. Порывы ветра на тот момент достигали 225 км/ч.

По данным Национального центра по борьбе с ураганами, впоследствии «Хелен» растерял силу и преобразовался в тропический шторм, а затем ослаб еще больше - до уровня тропической депрессии.

Ураган вызвал проливные дожди и наводнения. Во Флориде выпало около 40 см осадков, в Южной Каролине и в Джорджии - до 35 см, в Северной Каролине - более 33 см.

Во Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Алабаме, Теннесси и Вирджинии введено чрезвычайное положение.