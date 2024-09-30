Узбекистан намерен за несколько лет сократить количество пыльных бурь на 50%

CentralAsia (UZ) - Узбекистан намерен до 2028 года сократить темпы возникновения сильных пыльных бурь на 50% в сравнении с текущей ситуацией. Такой пункт содержится в специальной Национальной программе, в которой есть план мероприятий до 2030 года. Документ утвержден в рамках постановления президента республики Шавката Мирзиёева, опубликованного в базе данных законодательства страны 25 сентября.

Вышеуказанное требование является одним из основных направлений Нацпрограммы. В числе других пунктов значатся:

совершенствование системы прогнозирования и мониторинга пыльных бурь, а также налаживание системы раннего оповещения населения о них в 2025 — 2028 годах;

внедрение передовых технологий при предупреждении и смягчении последствий пыльных и песчаных бурь, расширение зеленых покрытий в регионах;

устранение распространения в воздухе пыльных и песчаных частиц на строительных площадках;

проведение инвентаризации, геоботанического обследования и составление геоботанических карт 30% существующих пастбищ до 2026 года, 60% — до 2028 года и в полном объеме — до 2030 года;

усиление экологического образования, направленного на борьбу с пыльными бурями.

Кабинету министров поручено разработать соответствующие «дорожные карты», которые будут обновляться раз в два года до 1 декабря. Первый подобный документ ожидается в текущем году.

В президентском постановлении особое внимание уделено экологическому состоянию Ташкента. Указано, что с 1 января 2025 года начнутся работы по установке автоматизированных малых станций для фонового мониторинга воздуха. Такие объекты появятся во всех районах столицы. А начиная с 2026-го город оборудуют специальными мониторами и табло, показывающими уровень загрязненности атмосферы и гидрометеорологические данные.

Кроме того, с 2030 года будет запрещено предприятиям по производству тепла и электроэнергии использовать в качестве топлива мазут. Мера коснется всех компаний города и прилегающих к столице территорий Ташкентской области. Применять мазут как резервное топливо разрешат только на основании постановления правительства республики.

Также в теплицах хозяйств, расположенных около Ташкента и использующих уголь, установят пылеулавливающее и газоочистное оборудование, для чего предпринимателям выделят субсидии.

В период с 2025 по 2030 годы на площади 441 гектар в столице и вокруг нее создадут «зеленый пояс» и «зеленые сады».

С 2028 года поэтапно вводится ограничение на использование и торговлю автомобильным топливом, экологическая категория которого ниже стандарта «Евро — 4».

Утверждены дополнительные меры по улучшению качества воздуха в Ташкенте:

создание на улицах с достопримечательностями столицы зон, свободных от автотранспортных средств;

обеспечение предоставления всестороннего приоритета общественному транспорту под лозунгом «Город для пешеходов»;

разработка экологических мастер-планов Ташкента и каждого его района;

организация работы по установке современного пылеулавливающего и газоочистного оборудования и замене устаревшего оборудования на промышленных предприятиях;

создание искусственных водоемов в целях обеспечения умеренного микроклимата, положительного воздействия на качество атмосферного воздуха;

разработка методического пособия по смягчению рисков, связанных с атмосферным воздухом, и их негативных последствий, а также подготовка передач, социальных роликов, направленных на уменьшение вредного воздействия.