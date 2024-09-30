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В России в рамках осеннего призыва на военную службу будет призвано 133 тыс. человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Во время осеннего призыва в армию России будет призвано 133 тысячи человек, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Призываться на службу будут россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Одновременно будут уволены в запас солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых закончился срок призывной службы. Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года, следует из указа.

Призывники будут получать бумажные повестки под расписку или заказными письмами. Решения призывных комиссий этой осенью впервые можно будет обжаловать в досудебном порядке.

Весенний призыв в России проходил с 1 апреля по 15 июля. Тогда Путин своим указом определил численность призывников в 150 тысяч человек. Осенью прошлого года призывали 130 тысяч срочников.

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