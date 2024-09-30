Казахстан инвестирует порядка $20,8 млрд для восстановления действующей генерации, - Казахстанская электроэнергетическая ассоциация

CentralAsia (KZ) - В ближайшие 5-6 лет Казахстан будет инвестировать в действующую генерацию. Об этом сегодня, 30 сентября, во время Евразийского экономического форума – 2024 в Ереване сказал председатель «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация» Талгат Темирханов.

По его слова, порядка 10 трлн тенге ($20,8 млрд) Казахстан запланировал инвестировать в станции и привести их в порядок, снизить износ на 15% и достичь уровня износа в районе 50%.

«Сейчас средний по стране износ составляет 65% на генерации. Большое внимание будет уделено сетям. Высокий уровень износа на сетях у нас составляет порядка 80%. Я уверен, что такая же проблема есть и у наших коллег из других стран. В конце ноября мы планируем принять национальный проект по инфраструктуре ЖКХ», - поделился он.

Темирханов также напомнил, что порядка 65% генерации в Казахстане — это угольная генерация, у оборудования высокий износ.

В тоже время, по его словам, за последние 10 лет Казахстан хорошо продвинулся как в части законодательства, так и в в норматворчестве.

«У нас сейчас в Казахстане обсуждается ряд крупных проектов с нашими партнерами из России - это 3 угольные станции в Кокшетау, Усть-Каменогорске, Семей. Также у нас обсуждается строительство объектов ВИЭ- 4 Гвт по ветро- и солнечным станциям. Сегодня мы планируем сотрудничество с Ассоциацией гидрокомпаний», - заключил он.

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