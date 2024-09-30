Для детей мигрантов в России могут ввести тестирование по русскому языку перед поступлением в школу

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CentralAsia (CA) - Вскоре детей мигрантов могут начать тестировать на знание русского языка перед приемом в российские школы, заявила на пресс-конференции вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает «Интерфакс».

«Необходима обязательная диагностика на знание русского языка детей, которые принимаются в школы. Необходима и подготовка до принятия в школу, ребенок точно должен знать язык, на котором он будет усваивать материал, общаться с педагогом и со сверстниками», - сказала она.

По ее словам, в Госдуме готовятся соответствующие изменения в законодательство, комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики обсудит это на ближайшем заседании.