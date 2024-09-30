экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Для детей мигрантов в России могут ввести тестирование по русскому языку перед поступлением в школу
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Вскоре детей мигрантов могут начать тестировать на знание русского языка перед приемом в российские школы, заявила на пресс-конференции вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает «Интерфакс».

«Необходима обязательная диагностика на знание русского языка детей, которые принимаются в школы. Необходима и подготовка до принятия в школу, ребенок точно должен знать язык, на котором он будет усваивать материал, общаться с педагогом и со сверстниками», - сказала она.

По ее словам, в Госдуме готовятся соответствующие изменения в законодательство, комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики обсудит это на ближайшем заседании.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com