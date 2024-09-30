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Число призывников срочной службы увеличили в Казахстане до 40 202 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Министерство обороны Казахстана увеличило количество призывников до 40 202 человек.

В постановление правительства об увольнении в запас срочников и призыве граждан на срочную службу в 2024 году внесли изменения, которые связаны с увеличением числа призывников.

Согласно постановлению, акимы областей и крупных городов должны организовать работу призывных комиссий. Планируется призвать 40 202 человека в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва. Призыв будет проходить в два этапа – с марта по июнь и с сентября по декабрь.

Постановление действует с 26 сентября.

Ранее призыву подлежали 39 180 человек.

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