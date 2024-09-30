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«Хезболла» опровергла информацию о назначении нового лидера
Хашем Сафи ад-Дин
Хашем Сафи ад-Дин
Предыстория: В «Хезболле» выбрали нового лидера, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Сообщения, связанные с кадровыми назначениями после гибели генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, «не имеют никакого значения», заявили в ливанском движении. Ранее СМИ писали, что новым генсеком движения избран Хашем Сафи ад-Дин.

«Комментируя распространенную некоторыми СМИ информацию об организационных процессах в руководстве «Хезболлы» после гибели генерального секретаря,... мы хотим пояснить, что эти сообщения не имеют никакого значения и им нельзя доверять, пока руководство «Хезболлы» не сделает официального заявления по этому поводу»,— говорится в пресс-релизе движения, опубликованном в Telegram.

Генсек «Хезболлы» Хасан Насралла был убит в результате атаки со стороны Израиля 27 сентября. Спустя два дня его тело извлекли из-под завалов. Он занимал пост с 1992 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал его убийство необходимым условием для изменения баланса сил на Ближнем Востоке и возвращения жителей севера страны в свои дома.

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