Быстрое развитие Китая открывает новые возможности для Монголии, — премьер-министр. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Быстрое развитие и экономические достижения Китая открыли новые возможности для Монголии и создали шансы для двух стран. Сотрудничество между странами создает новую платформу. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай на торжественном приеме в честь 75-й годовщины образования КНР, организованном посольством Китая в Монголии.

«Традиционные дружеские отношения между нашими двумя странами стали моделью отношений между соседями на международном и региональном уровнях», — сказал Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Он отметил, что объем двусторонней торговли между Монголией и Китаем достиг 17 млрд долларов США в 2023 году, что является достижением активного сотрудничества между ними.

По словам премьер-министра, в рамках долгосрочной политики развития Монголии «Видение 2050», новой политики возрождения и совместного строительства инициативы «Пояс и путь» и экономического коридора Монголия-Китай-Россия обе страны достигнут более важных целей. Он пожелал, чтобы дружественные отношения и сотрудничество между Монголией и Китаем процветали и активно развивались.

Посол Китая в Монголии Шэнь Миньцзюань заявила, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией, 30-лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Китаем и Монголией, а также 10 лет со дня установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Монголией.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что самым ценным активом китайско-монгольской дружбы является взаимное доверие, тесные контакты на высоком уровне, глубокая дружба между людьми, а также понимание и уважение коренных интересов друг друга», — сказала она.

источник: middleasiannews.com

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