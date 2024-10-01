Вьетнам хочет укрепить всесторонние связи с Монголией, — президент То Лам

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CentralAsia (MNG) - На встрече с председателем парламента Монголии Амарбаясгаланом Дашзэгвэ в рамках его государственного визита в Монголию высший руководитель Вьетнама То Лам выразил свою радость по поводу поездки, которая состоялась в то время, когда двусторонние отношения активно развиваются в различных областях.

Вьетнам всегда стремится укреплять отношения с Монголией во всех областях, учитывая интересы, потенциал и потребности обеих стран на основе крепкой традиционной дружбы, которую они разделяют на протяжении последних семи десятилетий, заявил 30 сентября Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама и Президент страны То Лам.

Вьетнам всегда помнит и дорожит чувствами и ценной поддержкой, которую государство и народ Монголии оказали Вьетнаму во время борьбы страны за национальную независимость, а также в ходе национального строительства и развития в настоящее время, подчеркнул он, добавив, что он ценит то, что Монголия дорожит отношениями с Вьетнамом, а также признает страну ведущим важным партнером в Юго-Восточной Азии.

Амарбаясгалан, со своей стороны, приветствовал визит Лама и выразил уверенность в том, что он будет способствовать укреплению сотрудничества и углублению всестороннего партнерства Вьетнама и Монголии, о котором объявили вьетнамский лидер и президент Монголии Хурэлсух Ухнаа. Он сказал, что это партнерство станет основой для содействия всестороннему развитию всестороннего сотрудничества между двумя сторонами в будущем.

На мероприятии обе стороны высоко оценили сотрудничество и обмены между двумя парламентами, которые получили более существенное развитие как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.

Они согласились продолжить эффективную и всестороннюю реализацию соглашений о сотрудничестве между двумя парламентами в 2018 году, повышая роль законодательных органов в рассмотрении и контроле за реализацией документов, подписанных между двумя странами, а также содействуя обменам делегациями высокого уровня, включая молодых парламентариев.

Они согласились с тем, что парламенты двух стран должны усилить роль парламентских групп дружбы, одновременно содействуя координации консультаций и взаимной поддержке на межпарламентских форумах, таких как Межпарламентский союз, Азиатско-европейское парламентское партнерство и Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, а также обсуждая региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Обе стороны были единодушны в вопросе усиления роли законодательных органов в укреплении существенной, эффективной и всеобъемлющей взаимосвязи между двумя экономиками. Это будет соответствовать всеобъемлющему партнерству, поощряя предприятия обеих стран участвовать в программах содействия торговле и открывать свои рынки для товаров друг друга на взаимной основе с целью увеличения двустороннего товарооборота до 200 миллионов долларов США в ближайшее время.

Они также подчеркнули необходимость для двух стран активизировать торговлю и деятельность по продвижению, укрепить сотрудничество в диверсификации цепочек поставок материалов, особенно в областях, где они сильны, и добиваться подписания нового соглашения о поощрении и защите инвестиций.

Кроме того, они договорились о дальнейшем укреплении усилий по защите граждан, обеспечении того, чтобы их экспатрианты чувствовали себя в безопасности, живя, учась и работая в каждой стране, объединении усилий для укрепления сотрудничества в области культурных и спортивных обменов для укрепления взаимопонимания и дружбы и поддержки подготовки вьетнамских спортсменов в Монголии в областях, где страна преуспевает. Кроме того, они договорились продвигать туристический потенциал и силу, делиться политикой в ​​области туризма и опытом управления и развития туризма, а также поощрять местное сотрудничество.

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