Монголия и Вьетнам укрепляют двусторонние связи, подчеркивая сотрудничество в сфере обороны и безопасности как ключевые принципы

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CentralAsia (MNG) - Высшие руководители двух стран приняли Совместную декларацию Монголии и Вьетнама о создании всеобъемлющего партнерства.

Монголия и Вьетнам должны принять конкретные меры по реализации соглашений, достигнутых их высшими руководителями, при этом сотрудничество в сфере обороны и безопасности должно стать ключевым элементом, что поможет вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Это сообщение было передано, когда генеральный секретарь партии и президент государства То Лам провел переговоры с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа в понедельник. Встреча состоялась во время его государственного визита в Монголию с 30 сентября по 1 октября.

В ходе переговоров президент Монголии Хурэлсух тепло приветствовал генерального секретаря партии и президента То Лама и высокопоставленную вьетнамскую делегацию. Он заявил, что исторический визит внес значительный вклад в укрепление отношений между Вьетнамом и Монголией, и подтвердил, что Монголия считает Вьетнам одним из своих важнейших партнеров в регионе.

Он также выразил благодарность правительству и народу Вьетнама за предоставление 500 000 долларов США в качестве помощи для недавних усилий по восстановлению после стихийных бедствий. Он подчеркнул, что Межправительственная комиссия встретится в ноябре 2024 года в Ханое, чтобы обсудить реализацию Совместной декларации Вьетнама и Монголии о создании всеобъемлющего партнерства.

Со своей стороны, Генеральный секретарь и президент То Лам пожелал правительству и народу Монголии успехов в реализации «Новой политики восстановления» и стратегических целей, изложенных в политике «Видение 2050», направленной на повышение международного статуса Монголии.

Оба лидера выразили удовлетворение развитием традиционной дружбы между двумя странами в последние годы. Они провели глубокие дискуссии и достигли существенного консенсуса по основным направлениям и конкретным мерам по реализации договоренностей на высоком уровне.

Стороны договорились расширять обмены и контакты посредством разнообразных и гибких форм, укреплять реализацию существующих механизмов сотрудничества и диалогов и далее содействовать дипломатическому, оборонному, охранному и судебному сотрудничеству. Они также усилят взаимодействие в борьбе с транснациональной преступностью и будут участвовать в миротворческих операциях ООН, продолжая поддерживать развитие кавалерии, символа их двусторонних отношений.

Обе стороны также договорились содействовать практическому и эффективному экономическому сотрудничеству, учитывающему потребности каждой стороны, сохраняя при этом двусторонние механизмы экономического сотрудничества, включая Межправительственную комиссию по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству.

Лидеры двух стран договорились усилить меры по содействию торговле и расширить деловые связи между двумя странами, тем самым способствуя росту двусторонней торговли между Монголией и Вьетнамом.

Они также обязались поддерживать механизмы обмена информацией и политику, которая способствует экспорту и импорту, обеспечивая более легкий доступ к рынкам друг друга, особенно для ключевых продуктов обеих стран. Они согласились поддерживать политику, которая поощряет бизнес с обеих сторон инвестировать в области силы, а также в экономические и промышленные зоны.

Высокопоставленные лидеры также обязались укреплять сотрудничество в области исследований и разработок в области передовой науки и техники, цифровых технологий, инноваций, искусственного интеллекта, информации и коммуникаций, реагирования на изменение климата, добычи полезных ископаемых и животноводства.

Они заявили, что будут работать вместе над поиском решений проблем в области логистики и транспорта, одновременно обмениваясь опытом для эффективной реализации соглашений о сотрудничестве в области автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных перевозок.

Обе стороны договорились о дальнейшем развитии механизмов обмена экспертами, преподавателями и студентами между двумя странами. Они также взяли на себя обязательство обмениваться опытом и политикой в ​​сфере образования, применять цифровые технологии в образовании и организовывать программы культурного и исторического обмена для содействия взаимопониманию.

Кроме того, две страны будут тесно сотрудничать в целях развития своего туристического потенциала и обеспечения того, чтобы их граждане могли безопасно и надежно жить, учиться и работать в странах друг друга.

В ходе переговоров лидеры также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам. Они подтвердили важность поддержания мира, безопасности, защиты и свободы судоходства и полетов в Восточном море (международно известном как Южно-Китайское море).

Обе стороны подчеркнули необходимость поддержания мирной и стабильной обстановки, соблюдения международного права и разрешения морских споров мирными средствами, обеспечения законных прав и интересов государств в соответствии с международным правом, в частности Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС 1982 г.).

По итогам переговоров президент Монголии Хурэлсух и высший лидер Вьетнама То Лам приняли Совместную декларацию Вьетнама и Монголии о создании всеобъемлющего партнерства, которая закладывает основу для углубления и расширения сотрудничества во всех областях с большим доверием, содержанием и эффективностью.

В ходе встречи лидеры двух стран также стали свидетелями подписания семи соглашений о сотрудничестве между министерствами, секторами и местными органами власти обеих стран.

Генеральный секретарь и президент То Лам воспользовался случаем, чтобы направить президенту Монголии Хурэлсуху теплое приглашение посетить Вьетнам, которое последний любезно принял.

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