Лидеры Монголии и Вьетнама стали свидетелями подписания соглашений о сотрудничестве

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CentralAsia (MNG) - Визит подчеркивает, что партия и государство Вьетнам придают большое значение традиционной дружбе с Монголией и хотят углублять и укреплять двусторонние связи более практичным и эффективным образом в соответствии с новой ситуацией. Об этом сообщает Laodong.vn.

Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама, президент страны То Лам и президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, прибывшие с визитом в Улан-Батор, стали свидетелями подписания соглашений о сотрудничестве между министерствами, секторами и ведомствами двух стран после переговоров в Улан-Баторе в понедельник днем.

Документы включают Меморандум о взаимопонимании (МоВ) о правовом сотрудничестве между Министерством юстиции Вьетнама и Министерством юстиции и внутренних дел Монголии; Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между двумя министерствами транспорта; и Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии.

Другие подписанные документы — соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности и предупреждения преступности между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Министерством юстиции и внутренних дел Монголии, а также меморандум о взаимопонимании по укреплению дружественного сотрудничества между администрациями Ханоя и Улан-Батора.

Вьетнамская академия наук и технологий заключила меморандум о взаимопонимании с Монгольской академией наук, а Вьетнамский национальный университет в Ханое подписал аналогичный договор с Монгольским университетом наук и технологий.

Двухдневный государственный визит вьетнамского высшего лидера в Монголию с понедельника направлен на продолжение подтверждения внешней политики Вьетнама, основанной на независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации международных отношений, а также широкой, интенсивной и всеобъемлющей международной интеграции. Он также подчеркивает, что партия и государство Вьетнама придают большое значение традиционной дружбе с Монголией и хотят углубить и усилить двусторонние связи более практичным и эффективным образом в соответствии с новой ситуацией.

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