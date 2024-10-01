Глава Вьетнама встретился с премьер-министром Монголии

CentralAsia (MNG) - В ходе мероприятия вьетнамский лидер поблагодарил правительство и народ Монголии за поддержку в размере 200 000 долларов США, направленную на помощь местным жителям северного Вьетнама в восстановлении после ущерба, нанесенного недавним тайфуном Яги. Об этом сообщает Baochinhphu.

Генеральный секретарь партии и президент страны То Лам встретился с председателем правящей Монгольской народной партии (МНП), премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в столице Улан-Баторе 30 сентября в рамках своего продолжающегося государственного визита в эту восточноазиатскую страну.

Оба лидера выразили свою радость по поводу того, что в ходе визита Лама двусторонние отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства.

Они договорились и далее укреплять политическое доверие путем поддержания обмена делегациями всех уровней, активизации существенного и взаимовыгодного сотрудничества для создания существенного сдвига в экономических, торговых и инвестиционных отношениях, а также дальнейшего укрепления роли Межправительственного комитета Вьетнама и Монголии.

Они взяли на себя обязательство активно поощрять компании к участию в программах содействия торговле и инициативах по развитию деловых связей в обеих странах с целью обеспечения стабильного роста торгового сотрудничества.

Лидеры подчеркнули важность углубления обменов между людьми, а также культурного и образовательного сотрудничества, одновременно способствуя более широкой совместной работе в сфере труда, науки и технологий, информации и коммуникаций.

Лам подтвердил последовательную политику Вьетнама, направленную на придание большого значения сотрудничеству с Монголией, и выразил желание развивать двусторонние связи все более содержательным, эффективным и долгосрочным образом в соответствии с интересами, потенциалом и потребностями обеих стран.

Он высоко оценил подписание нового документа о сотрудничестве между Коммунистической партией Вьетнама (КПВ) и МНП, который заложил основу для развития межпартийных отношений в будущем.

В ходе мероприятия Лам поблагодарил правительство и народ Монголии за поддержку в размере 200 000 долларов США, направленную на помощь жителям северного Вьетнама в восстановлении после ущерба, нанесенного недавним тайфуном Яги.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ поздравил Вьетнам с социально-экономическими достижениями и все более важной позицией и ролью в регионе и мире. Он подтвердил, что укрепление всестороннего и широкого сотрудничества с Вьетнамом является одним из главных приоритетов внешней политики Монголии в регионе.

Он выразил желание и далее расширять сотрудничество с Вьетнамом в различных областях, включая политику, национальную оборону и безопасность, экономику и торговлю, образование, науку и технологии, транспорт, логистику, культуру, спорт, туризм и обмены между людьми, а также на многосторонних форумах и в рамках механизмов двустороннего всеобъемлющего партнерства.

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