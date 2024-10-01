Вьетнам и Монголия выступили с совместным заявлением о создании всеобъемлющего партнерства

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CentralAsia (MNG) - Будет развиваться сотрудничество, ориентированное на результат, в таких областях, как сельское хозяйство, наука, транспорт, культура, спорт, туризм, образование, труд, окружающая среда и социальная защита. Об этом сообщает Тienphong.vn.

Вьетнам и Монголия опубликовали совместное заявление о создании всеобъемлющего партнерства в ходе государственного визита Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президента страны То Лама с 30 сентября по 1 октября.

В совместном заявлении говорится, что в ходе поездки вьетнамский лидер провел переговоры с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, председателем парламента Амарбаясгаланом Дашзэгвэ и премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Лидеры двух стран высоко оценили традиционную дружбу между Вьетнамом и Монголией, которая значительно укрепилась и расширилась за последние 70 лет. Они также обсудили направления развития двусторонних связей в будущем, а также некоторые региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Монгольские лидеры подтвердили, что Монголия рассматривает Вьетнам как важного партнера в Юго-Восточной Азии и желает развивать взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах.

Между тем Вьетнам подчеркнул, что придает большое значение укреплению отношений с Монголией, уважает ее миролюбивую, открытую, независимую и многопрофильную внешнюю политику, а также политику «третьего соседа» и надеется на дальнейшее развитие двусторонних связей в будущем.

Лидеры обеих стран согласились, что развитие и интенсификация отношений между Вьетнамом и Монголией отвечают общим интересам двух народов и вносят значительный вклад в региональный и глобальный мир, стабильность и развитие. Они согласились поднять двусторонние связи до уровня всеобъемлющего партнерства и продолжать развивать сотрудничество.

В частности, Вьетнам и Монголия будут укреплять политическое сотрудничество посредством таких мер, как увеличение взаимных визитов, обменов и встреч на всех уровнях между их партиями, штатами, правительствами и парламентами; укрепление связей между их законодательными органами; и поддержание эффективности механизма политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел.

Они будут расширять сотрудничество в сфере национальной обороны, безопасности и охраны правопорядка, а также в сфере экономического, торгового и инвестиционного партнерства.

Будет поощряться сотрудничество, ориентированное на результат, в таких областях, как сельское хозяйство, наука, транспорт, культура, спорт, туризм, образование, труд, окружающая среда и социальная защита.

Кроме того, две страны будут укреплять сотрудничество в региональных и международных делах, в том числе в рамках международных и региональных организаций, а также в борьбе с нетрадиционными угрозами безопасности, такими как изменение климата, терроризм и транснациональная преступность. Лидеры также подчеркнули важность поддержания мира, безопасности и стабильности в Восточном море (международно известном как Южно-Китайское море), а также мирного разрешения споров на основе Устава Организации Объединенных Наций, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).

В ходе визита обе стороны также подписали несколько документов о сотрудничестве.

Лидеры стран сошлись во мнении, что государственный визит в Монголию Генерального секретаря и президента Ляма в значительной степени помогает направлять и открывать перспективы для дружбы и сотрудничества между двумя странами, говорится в совместном заявлении.

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