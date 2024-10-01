Президент То Лам принял участие в церемонии открытия Дня культуры Вьетнама в Монголии. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - День культуры Вьетнама продлится до 2 октября. Его цель — содействовать взаимопониманию, а также крепкой дружбе и сотрудничеству между двумя народами, а также способствовать развитию двусторонних связей в будущем. Об этом сообщает Tienphong.vn.

Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама и Президент страны То Лам, Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и высокопоставленные делегации двух стран приняли участие в церемонии открытия первого Дня культуры Вьетнама в Монголии 30 сентября.

Мероприятие было организовано Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама совместно с Министерством культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Монголии в рамках мероприятий, посвященных 70-летию дипломатических отношений между Вьетнамом и Монголией и приветствию Лама и вьетнамской делегации в этой восточноазиатской стране.

В своем вступительном слове министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг подтвердил, что две страны сохраняют дружбу, а также взаимопонимание и доверие с тех пор, как установили дипломатические отношения семь десятилетий назад, добавив, что визит лидера партии и президента Лама открывает новую главу в двусторонних отношениях, поскольку они вывели свои отношения на уровень всеобъемлющего партнерства, создав прорывное развитие сотрудничества в предстоящий период, в том числе в сферах культуры и туризма.

Подчеркнув роль сотрудничества в области культурного обмена между двумя сторонами, Хунг охарактеризовал День культуры Вьетнама в Монголии как важную веху, способствующую укреплению дружбы и развитию всестороннего партнерства между двумя странами.

Министр культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Монголии г-жа Номин Чинбат подчеркнула, что на основе многовековых отношений и уважения к истории и культуре друг друга отношения между Вьетнамом и Монголией неустанно развиваются, расширяются и укрепляются, охватывая культуру и туризм.

Она выразила свою радость по поводу подписания Меморандума о взаимопонимании в области культуры и туризма, заявив, что День культуры Вьетнама в Монголии, организованный в рамках визита вьетнамского лидера, является яркой демонстрацией более прочного сотрудничества между двумя странами.

Участникам мероприятия был предложен культурный праздник, на котором были представлены традиционные музыкальные инструменты Вьетнама, такие как т'рунг, литофон, двухструнная скрипка и 16-струнный музыкальный инструмент, а также представлен образ Вьетнама как страны мира, стабильности и огромного потенциала развития в условиях международной интеграции.

День культуры Вьетнама продлится до 2 октября. Его цель — содействовать взаимопониманию, а также крепкой дружбе и сотрудничеству между двумя народами, а также способствовать развитию двусторонних связей в будущем.

Ранее Лам, Хурэлсух и высокопоставленные делегации посетили выставку впечатляющих фотографий объектов природного и культурного наследия Вьетнама, признанных ЮНЕСКО.

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