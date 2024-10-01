Армия Израиля объявила о начале рейдов на юге Ливана

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CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «ограниченных, локализованных и целенаправленных рейдов» в приграничном районе на юге Ливана. Целью операции названо уничтожение инфраструктуры ливанского движения «Хезболла».

«В соответствии с решением правительства, несколько часов назад ЦАХАЛ начал целенаправленную наземную операцию на юге Ливана против целей и инфраструктуры террористической организации «Хезболла» в ряде деревень, находящихся вблизи границы, откуда существует непосредственная угроза израильским поселениям на севере»,— говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Утверждается, что операция, получившая название «Северные стрелы», проходит в соответствии с планом, разработанным за последние месяцы Генштабом и Северным командованием. Ее сроки будут зависеть от оценки ситуации, в том числе в секторе Газа.

«Наземные силы поддерживаются ударами ВВС и артиллерийских подразделений, которые координируют свои действия с сухопутными войсками, атакуя военные цели в указанном районе. ЦАХАЛ продолжает сражаться, выполняя цели войны, и делает все необходимое для защиты граждан Израиля и безопасного возвращения жителей севера в свои дома»,— следует из сообщения.

Накануне вечером, 30 сентября, ЦАХАЛ объявил район вокруг трех населенных пунктов Ливана — Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади — закрытой военной зоной. Спустя время израильская армия призвала жителей трех бейрутских кварталов эвакуироваться из зданий, рядом с которыми находятся объекты «Хезболлы». Позднее израильские истребители атаковали южный пригород Бейрута. AFP со ссылкой на представителя ливанской службы безопасности пишет, что ЦАХАЛ нанес не менее шести ударов.

Одновременно в некоторых районах на севере Израиля была объявлена воздушная тревога. Оповещение сработало в том числе в Верхней Галилее. ЦАХАЛ зафиксировал около 10 пусков с территории Ливана. Некоторые из снарядов были перехвачены ПВО, а несколько упали на открытой местности в районе горы Мерон.