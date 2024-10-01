США перебросят истребители и несколько тысяч военнослужащих на Ближний Восток

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CentralAsia (CA) - США дополнительно направят на Ближний Восток «несколько тысяч» солдат и истребители, заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает Associated Press.

По ее словам, такие меры необходимы, чтобы усилить безопасность дислоцированных в регионе американских войск, а также обеспечить защиту Израиля при необходимости.

Дополнительные силы увеличат общую численность войск в регионе до 43 тыс. человек, пишет издание.

Как уточнила Сингх, на Ближний Восток перебросят несколько эскадрилий истребителей и штурмовиков. В частности, туда направят самолеты F-15E, F-16, A-10 и F-22, а также дополнительный персонал для их обслуживания.

Как отмечает AP, изначально предполагалось, что эти самолеты будут направлены на ротацию и заменят уже находящиеся в регионе эскадрильи. Вместо этого на Ближнем Востоке останутся как новые подразделения военной авиации, так и уже находящиеся там. Также продлено пребывание в регионе ударной группы во главе с авианосцем Abraham Lincoln.

С середины июля на Ближнем востоке находится американская авианосная группа с авианосцем Theodore Roosevelt, она сменила группу с авианосцем Dwight Eisenhower. Атомный авианосец Abraham Lincoln с истребителями F-35C и F/A-18 вошел в зону Вооруженных сил США на Ближнем Востоке в конце августа.

Незадолго до брифинга Сабрины Сингх саудовские телеканалы «Аль-Арабия» и «Аль-Хадат» со ссылкой на анонимные источники сообщили, что израильские танки вошли в населенный пункт Рмейш на юге Ливана. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари назвал это слухами и призвал верить только официальным сообщениям. Вечером 30 сентября ЦАХАЛ объявил район вокруг трех населенных пунктов Ливана — Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади — закрытой военной зоной. Позднее Армия Израиля объявила о начале рейдов на юге Ливана.