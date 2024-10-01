Бывший премьер Британии Джонсон раскрыл диагноз покойной королевы Елизаветы II

CentralAsia (CA) - Королева Великобритании Елизавета II в последние годы жизни страдала от рака костей, написал бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в своих мемуарах Unleashed, передает Politico.

По словам политика, к моменту его ухода в отставку в сентябре 2022-го, за несколько дней до смерти королевы (она ушла из жизни 8 сентября), он «уже год или больше знал» о ее диагнозе. Описывая свою последнюю встречу с Елизаветой, Джонсон вспоминает, что она «казалась бледной и более сгорбленной, и у нее были темные синяки на руках и запястьях, вероятно, от капельниц или инъекций». Как отметил бывший премьер, заболевание не повлияло на настроение монарха и она, несмотря на состояние, «была полна решимости держаться и исполнить свой последний долг».

Politico отмечает, что официальной причиной смерти Елизаветы была названа «старость».

Королева Елизавета умерла в возрасте 96 лет. Она правила дольше всех монархов и стала первым монархом, дожившим до 90 лет. Престол занял ее сын принц Чарльз — он стал королем Карлом III.

В феврале этого года стало известно, что новый монарх болен раком. Это выяснили во время госпитализации из-за увеличенной простаты. Он начал лечение. На данный момент Карл III выполняет свои обязанности.

Еще один член королевской семьи, у которого в этом году обнаружили рак, это принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон), супруга принца Уильяма. В январе ей сделали операцию на брюшной полости, тогда и было обнаружено заболевание. Принцесса прошла девятимесячный курс химиотерапии, в сентябре она впервые появилась на публике после лечения.