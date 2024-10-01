То Лам посетил школу имени покойного президента Вьетнама в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Генеральный секретарь партии и президент То Лам 1 октября посетил промежуточную школу № 14 имени президента Хо Ши Мина в столице Монголии Улан-Баторе в рамках своего продолжающегося государственного визита в Монголию. Об этом сообщает Вaochinhphu.vn.

Лам возложил цветы к статуе покойного лидера и осмотрел место, посвященное его памяти, на территории кампуса школы. В своей книге памяти он выразил свою радость от посещения школы, одной из главных национальных школ Монголии, которая подготовила множество талантов для североазиатской страны.

Он выразил надежду, что преподаватели и ученики школы продолжат развивать свои славные традиции, выполнять свои задачи и миссии, оправдывать ожидания монгольского народа, оправдывать свое название и вносить вклад в укрепление традиционной дружбы между двумя странами.

В настоящее время в школе около 6000 учеников, 238 учителей и сотрудников. Одной из типичных мероприятий школы является чествование великой карьеры президента Хо Ши Мина, а ученики школы также изучают культуру и обычаи вьетнамского народа.

Вьетнамскому лидеру и делегации были представлены художественные выступления, посвященные традиционной монгольской культуре и чествованию президента Хо Ши Мина. По этому случаю школа запустила конкурс рисунков, фотографий и литературы на тему изучения вьетнамской нации.

Директор школы Гунгаажав поблагодарил вьетнамский народ за теплые чувства и поддержку, которые они оказали школе, помогая ей улучшить учебную среду для учеников.

Лам сказал, что он тронут возможностью посетить школу по случаю 70-летия дипломатических отношений между Вьетнамом и Монголией и 75-летия основания школы.

Он сказал, что любимый президент Хо Ши Мин посвятил всю свою жизнь делу национального освобождения Вьетнама, внося вклад в общую борьбу народов за мир, национальную независимость, демократию и социальный прогресс в мире. Президент Хо Ши Мин является первым лидером Вьетнама, который посетил Монголию с официальным визитом в 1955 году, вместе с монгольскими лидерами, чтобы заложить прочную основу для дружбы между двумя странами, открыв период развития и солидарности между двумя народами.

Высший руководитель поделился тем, что он рад тому факту, что это одна из ведущих школ, являющаяся примером современного и передового общего образования в Монголии, и подготовила множество лидеров и талантов для страны. Он также отметил, что школа служит одним из символов прекрасной традиционной дружбы между двумя странами.

Лам желает администрации школы, учителям и ученикам крепкого здоровья, радости и дальнейших успехов в их благородной миссии во имя процветающего и счастливого будущего Монголии и ее народа.

В связи с этим Лам вручил 50 000 долларов США от Вьетнамской партии и государства для поддержки школы в обновлении учебного оборудования в рамках подготовки к новому учебному году 2024-2025. Между тем, партийный комитет, власти и жители Ханоя также предоставили подарки, а Вьетнамский национальный университет в Ханое выделил школе стипендии.

Основанная в 1949 году, школа является одним из ключевых учреждений по подготовке талантов для Монголии. В ознаменование 90-летия президента Хо Ши Мина в 1980 году Монголия решила назвать школу его именем.

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