экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Москве задержали подозреваемых в незаконной легализации тысячи мигрантов

CentralAsia (CA) -  В Москве пресекли деятельность организованной группы, которая легализовала более тысячи мигрантов через фиктивные компании в сфере строительства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

По данным ведомства, участники схемы создавали через подставное лицо коммерческие организации, которые занимались строительством. После этого члены группы подписывали с мигрантами фиктивные трудовые договоры, позволяющие продлить их пребывание на территории России.

Поиском клиентов участники схемы занимались через мессенджеры. Также некоторые мигранты обращались к ним по рекомендации своих знакомых. За свои услуги злоумышленники просили от 5 до 10 тыс. рублей.

«Предварительный доход от теневого бизнеса превышает 5 млн рублей, а количество легализованных иностранцев составляет свыше тысячи человек», — говорится в сообщении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com