В Москве задержали подозреваемых в незаконной легализации тысячи мигрантов

CentralAsia (CA) - В Москве пресекли деятельность организованной группы, которая легализовала более тысячи мигрантов через фиктивные компании в сфере строительства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

По данным ведомства, участники схемы создавали через подставное лицо коммерческие организации, которые занимались строительством. После этого члены группы подписывали с мигрантами фиктивные трудовые договоры, позволяющие продлить их пребывание на территории России.

Поиском клиентов участники схемы занимались через мессенджеры. Также некоторые мигранты обращались к ним по рекомендации своих знакомых. За свои услуги злоумышленники просили от 5 до 10 тыс. рублей.

«Предварительный доход от теневого бизнеса превышает 5 млн рублей, а количество легализованных иностранцев составляет свыше тысячи человек», — говорится в сообщении.