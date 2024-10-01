Сигэру Исиба избран новым премьер-министром Японии

Сигэру Исиба

CentralAsia (CA) - Нижняя палата парламента Японии избрала главу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исибу новым премьером страны. Об этом сообщает NHK.

По итогам голосования 67-летний Исиба получил больше половины голосов - 291 из 465.

В ближайшее время пройдет голосование в верхней палате парламента, где правящая коалиция имеет большинство.

Утром, 1 октября правительство Японии во главе с экс-премьером Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе.

Исиба — один из наиболее опытных политиков в ЛДПЯ. Он занимал должности министра обороны (2007–2008), министра сельского хозяйства (2008–2009) и министра по делам борьбы с сокращением численности населения и оживления местной экономики (2014–2016). Его отец Дзиро Исиба в свое время был главой МВД.