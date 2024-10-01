Глава Минобороны Украины сообщил об увольнении четырех своих заместителей
- Азия и мир, политика
- 12:08, 01 октября 2024
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Рустем Умеров
CentralAsia (CA) - Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил об увольнении 4 из 8 своих заместителей.
Как отметил Умеров, он подписал представление в Кабинет министров Украины об увольнении:
- Станислава Гайдера (заместитель министра обороны) – переходит на должность руководителя Офиса министра;
- Александра Сергея (заместитель министра обороны);
- Юрия Джигира (заместитель министра обороны);
- Людмилы Дараган (государственный секретарь Министерства обороны Украины).
Министр пояснил, что решение о кадровых изменениях принял в контексте того, что «система Министерства обороны Украины – Вооруженные силы, ГУР и ГССТ – во время военного положения является закрытым периметром», а значит «все процессы внутри должны быть четкими и контролируемыми», и «любые внешние или внутренние попытки повлиять на них – недопустимы».
«О новых назначениях, включая заместителей министра, сообщу отдельно», – заявил министр.
Он также сообщил, что реформируют систему оборонных закупок.
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