Глава Минобороны Украины сообщил об увольнении четырех своих заместителей

Рустем Умеров

CentralAsia (CA) - Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил об увольнении 4 из 8 своих заместителей.

Как отметил Умеров, он подписал представление в Кабинет министров Украины об увольнении:

Станислава Гайдера (заместитель министра обороны) – переходит на должность руководителя Офиса министра;

Александра Сергея (заместитель министра обороны);

Юрия Джигира (заместитель министра обороны);

Людмилы Дараган (государственный секретарь Министерства обороны Украины).

Министр пояснил, что решение о кадровых изменениях принял в контексте того, что «система Министерства обороны Украины – Вооруженные силы, ГУР и ГССТ – во время военного положения является закрытым периметром», а значит «все процессы внутри должны быть четкими и контролируемыми», и «любые внешние или внутренние попытки повлиять на них – недопустимы».

«О новых назначениях, включая заместителей министра, сообщу отдельно», – заявил министр.

Он также сообщил, что реформируют систему оборонных закупок.