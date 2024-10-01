В Шанхае мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, трое погибли

CentralAsia (CA) - В городе Шанхай на востоке Китая мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета. Погибли три человека, 15 пострадали, пишет Xinhua.

По данным предварительного расследования, мотивом нападавшего послужили личные финансовые трудности. Сейчас мужчина задержан.

Инцидент произошел 30 сентября около 22:00 по местному времени. «Получив сообщение, сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого в совершении нападения, 37-летнего мужчину по фамилии Линь»,— говорится в заявлении местной полиции.

Всего в больницу были доставлены восемнадцать человек с ножевыми ранениями. Трое из них скончались. «Жизни остальных 15 пострадавших находятся вне опасности»,— отметили в правоохранительных органах.