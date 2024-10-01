Переменчивая погода с волнами тепла и похолодания ожидается в Казахстане в октябре

CentralAsia (KZ) - В течение первой декады октября на большей части Казахстана под влиянием атмосферных фронтов прогнозируются дожди, усиление ветра с порывами до 15-25 м/с, в северной половине, на востоке, в горных районах юго-востока ночью возможен мокрый снег. В отдельные дни под влиянием антициклона осадки прекратятся, говорится в консультативном прогнозе «Казгидромета» на предстоящий месяц.

По данным синоптиков, в начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха: на западе ночью от +3+12°С до -3+5°С, днем от +18+27°С до +13+22°С; на севере, северо-западе, в центре, на востоке ночью от 0+8 до -1-6°С, днем от +17+25°С до +5+13°С. На остальной территории температура будет колебаться: на юго-западе, на юге ночью от +10+18°С до +7+15°С, днем от +23+28°С до +20+25°С; на юго-востоке ночью от +5+13°С до +10+15°С, днем от +20+25°С до +15+20°С.

В конце первой декады по республике вновь установится теплая погода, на севере будет до +10+18°С, в на юге и на западе республики до +20+28°С.

Неустойчивая погода ожидается во второй и третьей декадах месяца, ожидаются дождь, мокрый снег, порывистый ветер, гололед и туманы. На юге республики будет преимущественно без осадков, однако не исключены преимущественно дождливые дни.

Температура воздуха также будет колебаться: на западе ночью от -2+6°С до 0-8°С, днем от +13+23°С до +3+12°С; на севере, востоке и в центре республики ночью от +3+10°С до -1-10°С, днем от +10+20°С до -2+5°С; на юге, юго-западе, юго-востоке ночью от +3+11°С до -1-6°С, днем от +18+25°С до +8+18°С.

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